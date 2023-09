Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am heutigen Freitag schließt das Transferfenster in Italien. Mit Ausnahme von Lecco und Brescia, die erst am Mittwoch das Grünes Licht für ihre Teilnahme an der Serie B bekommen haben, müssen alle Klubs bis spätestens 20 Uhr ihre letzten Transfers unter Dach und Fach haben. Was passiert beim FC Südtirol noch? Kann man überhaupt noch Wechsel erwarten?