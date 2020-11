DEL-Stürmer Alex Lambacher: „Alle sind sehr, sehr frustriert“

In der DEL ist man so weit von einem regulären Liga-Betrieb entfernt, wie in kaum einem anderen Land. Schlimmer noch: In der höchsten Spielklasse Deutschland ruht seit fast 8 Monaten der Puck. Von den Südtiroler DEL-Profis befindet sich zurzeit nur Alex Lambacher im Land der Olympia-Silbermedaillengewinner. Er bekommt die Unruhe, das Hoffen und das Zittern um das deutsche Eishockey in Augsburg hautnah mit. Hier spricht der 24-jährige Grödner über die schwierige Situation.Die Einzelheiten lesen Sie auf