Snowboardcrosser Omar Visintin hat am Donnerstag die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen geholt. Damit gibt es am 10. Februar ein neuerliches Südtiroler Edelmetall zu bejubeln. Denn an diesem Datum wurde aus heimischer Sicht schon des Öfteren Sportgeschichte geschrieben.







