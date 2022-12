Der Altmeister Giroud köpft Frankreich ins Halbfinale

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Frankreichs Himmelsstürmer haben das quälend lange englische Titeltrauma auf mindestens 58 Jahre verlängert. Der Weltmeister gewann das letzte WM-Viertelfinale in Katar am Samstagabend gegen die Three Lions mit 2:1 (1:0) und spielt am Mittwoch gegen Marokko um die Endspielteilnahme.