Der Aufruf des HCP-Präsidenten: „Kommt ins Stadion!“

An diesem Abend legen der HCB Südtirol und der HC Pustertal in der ICE Hockey League mit zwei Heimspielen los. „Es wird eine tolle Meisterschaft“, freut sich Erich Falkensteiner. Der Brunecker Vereinspräsident richtet in diesem Video einen Aufruf an die HCP-Fangemeinde.