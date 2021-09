Das jahrelange warten im Pustertal hat ein Ende! Am Freitag wird im neuen Eisstadion in Bruneck erstmals ein Meisterschaftsspiel ausgetragen. Bereits heute, drei Tage vor der Eröffnung, werden hunderte Fans in die nigelnagelneue Heimspielstätte der Wölfe strömen.Die Einzelheiten lesen Sie auf