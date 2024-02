Der „Evergreen“ haucht Pustertal neues Leben ein

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Das Pusterer Fanherz musste in den letzten Tagen einiges aushalten. Doch jetzt sind die Wölfe wieder zurück im Geschäft – auch dank des „Oldies“, der die Schwarz-Gelben am Sonntag in Innsbruck zu einem überlebenswichtigen Sieg führte.