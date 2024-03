Der FC Südtirol hat einen Nationalspieler

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der FC Südtirol hat noch ein Spiel (am Samstag zu Hause gegen Cremonese) zu absolvieren, dann ist auch in der Serie B Länderspielpause. In dieser müssen die Weiß-Roten zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte einen A-Nationalspieler abstellen.