Der FCS-Aufstiegstrainer muss in Venedig die Koffer packen

In der vergangenen Saison führte Ivan Javorcic den FC Südtirol zum erstmaligen Aufstieg in die Serie B, ehe es den Kroaten im Sommer zu Liga-Rivale Venezia verschlug. Sein Abenteuer in der Lagunenstadt endet nun aber bereits frühzeitig.