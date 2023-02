Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Alle vier Tage ein Spiel, so lautet die Marschvorgabe beim FC Südtirol. Vor der Abreise zur nächsten Ligapartie am Mittwoch in Benevento hat sich Trainer Pierpaolo Bisoli Zeit genommen für die Medienvertreter und dabei über die Strapazen seiner Spieler, Kritik am Spielsystem und einen besonderen Moment seines argentinischen Winterneuzugangs gesprochen.