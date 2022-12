Der Fußball-Weltenbummler aus Südtirol

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In der 1. Amateurliga wird ab der Rückrunde ein neuer Trainer an der Seitenlinie zu finden sein: Siegmar Pfeifhofer hat im B-Kreis Barbian/Villanders übernommen und will die Eisacktaler – aktuell das Schlusslicht der Liga – zum Klassenerhalt führen. Dass Pfeifhofer kein normaler Coach ist, das zeigt seine Vergangenheit.