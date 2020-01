Seit sieben Jahren spielt der HCB Südtirol Alperia in der Erste Bank Eishockey Liga – und im siebten Jahr in Folge sind die Foxes in den Playoffs vertreten. Vor 4.000 begeisterten Zuschauern feierte der HCB im letzten Regular-Season-Spiel einen haushohen Sieg.Die Einzelheiten lesen Sie auf