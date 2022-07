Der HCP blickt mit Vorfreude auf die anstehende Saison

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die erste komplette Saison in der neuen Intercable Arena steht vor der Tür und der HCP geht in eine weitere Runde seines ICE Hockey League-Abenteuers! Bereits ab August wird es heiß: Der Trainingsauftakt erfolgt am 3. August. In der „Preseason“ stehen zehn Spiele auf dem Programm, sechs davon Zuhause in der heimischen Intercable Arena.