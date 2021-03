Jetzt gilt es für den HCB Südtirol Alperia! Nach dem verpatzten Auftakt in die Playoffs der ICE Hockey League, schlugen die Foxes in Bratislava zurück. Jetzt kehrt die Best-of-seven-Serie nach Bozen zurück, wo am Dienstag (20.15 Uhr) das 3. Duell ausgetragen wird.Die Einzelheiten lesen Sie auf