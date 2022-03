In Kvitfjell stehen an diesem Wochenende die letzten Speed-Bewerbe der Herren vor dem Weltcupfinale in Courchevel an. Ob Christof Innerhofer im norwegischen Wintersportgebiet starten kann, ist noch ungewiss. Für ihn gab es am Mittwoch einen Schreck-Moment.







Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz