Der Kleinste will heute zum Größten werden

Der große Tag ist gekommen: Am heutigen Abend ab 19.30 Uhr wird die Meisterschaft in der ICE Hockey League entschieden. Bozen oder Salzburg – eines dieser beiden Teams darf die Karl-Nedwed-Trophäe in den Himmel strecken. Im Hexenkessel der Sparkasse Arena werden die Augen auch besonders auf HCB-Star Dustin Gazley gerichtet sein.