Der neue HCB-Star: „Irving hat mich überredet“

Patrick Wiercioch lief zuletzt in der KHL, der zweitbesten Liga der Welt auf, hat 275 NHL-Spiele auf dem Buckel und zuhause eine goldene WM-Medaille hängen. Er hat mit dem Eishockey schon Millionen Dollar verdient und mit den besten Cracks der Welt in der Umkleidekabine gesessen. Von alle dem ist ihm beim Interview-Termin mit SportNews nichts anzumerken. Höflich und ganz bescheiden spricht er über seine neue Herausforderung, jener beim HC Bozen in der Erste Bank Eishockey Liga.Die Einzelheiten lesen Sie auf