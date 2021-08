Bei einem Leichtathletik-Meeting in Eugene (USA) lief die Jamaikanerin Elaine Thompson-Herah mit 10,54 Sekunden bis auf fünf Hundertstelsekunden an den seit 33 Jahren bestehenden Weltrekord über 100 Meter heran. Unser Kolumnist Sigi Heinrich versucht, wie so viele, die Ungeheuerlichkeit der Superzeiten in diesem Jahr zu verstehen und wird von Zweifeln geplagt.







