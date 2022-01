In Val d'Isere positiv auf Covid-19 getestet, hat Christian Mitter auch die Weltcup-Rennen in Courchevel und Lienz verpasst. In Zagreb ist der Rennsportleiter von Österreichs alpinen Ski-Frauen wieder mit dabei. Das Thema Corona ist aber präsent geblieben.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz