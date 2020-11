Ilya Ivashka ist der neue Champion des Challenger-Turniers in St. Ulrich. Der 26-jährige und 1,93 Meter große Belarusse aus Minsk setzte sich am Sonntag in einem spannenden Finale in 3 Sätzen (6:4, 3:6, 7:6 (7:3)) durch und ist damit der Nachfolger von Jannik Sinner, der Südtirols bestes Tennisturnier im Vorjahr gewonnen hatte.Die Einzelheiten lesen Sie auf