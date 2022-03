Der Sinner-Schock: Aufgabe in Miami

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Südtiroler Tennis-Welt steht still: Jannik Sinner hatte am Mittwoch beim Masters-1000-Turnier in Miami die große Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Stattdessen kam es ganz anders: Der Sextner musste nach nur fünf Games verletzungsbedingt aufgeben.