Der WM-Traum lebt: Ukraine besiegt Schottland

Die Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine kann weiter auf eine WM-Teilnahme in Katar hoffen. Im Playoff-Halbfinale siegte die Mannschaft von Trainer Oleksandr Petrakov am Mittwochabend mit 3:1 in Glasgow gegen Schottland. Nun müssen sie am Sonntag (18.00 Uhr) auch Wales bezwingen, um im November an der Weltmeisterschaft teilzunehmen.