Derby zwischen Broncos und Cavs „wird sicher hochklassig“

Fünf Spieltage sind in der Alps Hockey League (AlpsHL) gespielt. Zwei Südtiroler Mannschaften sind in den Top 4 klassiert – nämlich die Wipptal Broncos und die Unterland Cavaliers, die am Donnerstag in einem wahren Spitzenspiel aufeinandertreffen. Vorab hat sich SportNews mit den zwei Kapitänen unterhalten.