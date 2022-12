Derbysieg: Buam zähmen Broncos

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Donnerstag gab es für die Südtiroler Hockey-Fans in der Alps-Hockey-League ein volles Programm. Ritten schnappte sich das Derby gegen Wipptal, Gröden bezwang Klagenfurt und Unterland reichte in Cortina ein starkes Drittel nicht zum Sieg.