Juventus marschiert weiter in Richtung Scudetto. Am Samstag Nachmittag fertigte die Alte Dame im „derby della mole“ Stadtkonkurrent Torino mit 4:1 (2:1) ab. Ein besonderes Schmankerl für die Juve: Mit Gigi Buffon, der in der Startformation stand, stellen die Bianconeri den neuen Rekordhalter an Serie-A-Auftritten.Die Einzelheiten lesen Sie auf