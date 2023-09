Derbytime: Bozen ist dem HCP (fast) überall unterlegen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Verkehrte Welt in Eishockey-Südtirol. Während der erfolgsverwöhnte HCB Südtirol Alperia in einer tiefen Krise steckt, strahlt der HC Pustertal von der Tabellenspitze in der ICE Hockey League. Am Freitag kommt es in der Bozner Sparkasse Arena zum Derby der beiden Kontrahenten.