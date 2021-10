Deutschlands beste Ruderinnen jagen über den Kalterer See

Sie zählen zur absoluten Weltklasse im Rudersport und trainieren dieser Tage im Süden Südtirols. Die Rede ist von der deutschen Ruder-Nationalmannschaft der Frauen, die noch bis kommenden Sonntag am Kalterer See an der Form feilt. Der wärmste Alpensee bietet den Wassersportlerinnen optimale Trainingsbedingungen und eine traumhafte Kulisse obendrein - auch deshalb weilt Deutschlands Auswahl bereits zum 4. Mal in Kaltern. Dieses Video zeigt den sogenannten Doppelvierer, wie er am frühen Morgen im Höllentempo übers Wasser gleitet.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz