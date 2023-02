Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Felix Bitterling hat seit vergangenem Sommer das Sagen im Deutschen Biathlonsport, nun wartet mit der WM in Oberhof das erste ganz große Highlight. SportNews hat sich mit dem DSV-Sportdirektor während des Vorbereitungscamps in Südtirol getroffen und mit ihm über den Formstatus von Denise Herrmann-Wick & Co., die Auftritte im Hexenkessel im Thüringer Wald und den Erwartungsdruck der Fans gesprochen.