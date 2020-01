Der Klassiker im Naturbahnrodeln, der Weltcup auf der Pföslriep-Bahn in Deutschnofen, hat auch in diesem Jahr wieder Athleten und Zuschauer begeistert. Außerdem wurden am Regglberg die Karten im Gesamtweltcup neu gemischt – zumindest bei den Männern.Die Einzelheiten lesen Sie auf