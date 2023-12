Die Biathlon-Mama läuft in einer eigenen Liga

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Im Februar 2023 wurde Justine Braisaz-Bouchet erstmals Mutter. 10 Monate später befindet sich die Französin in der Form ihres Lebens. Am Sonntag machte sie in Lenzerheide (Schweiz) den Hattrick perfekt, indem sie auch den Massenstart für sich entschied.