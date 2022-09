Die Bisoli-Lobeshymne auf den FCS

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach einem Horrorstart hat der FC Südtirol in der Serie B in die Spur gefunden: Die Weiß-Roten feierten am Samstag in Como den zweiten Erfolg in Serie – nicht zuletzt dank Coach Pierpaolo Bisoli, der nach dem Spiel in der Lombardei voll des Lobes war.