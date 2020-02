Die Wipptal Broncos haben am Dienstag einen perfekten Auftakt in die Zwischenrunde gefeiert. Doch hinter den Kulissen laufen die Arbeiten für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. So hat der AHL-Klub den Vertrag mit Trainer Dustin Whitecotton verlängert.Die Einzelheiten lesen Sie auf