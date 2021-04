Der HCB Südtirol Alperia steht in der Finalserie der ICE Hockey League mit dem Rücken zur Wand: Heute Abend muss in der Eiswelle unbedingt ein Sieg her, ansonsten hat Klagenfurt in vier Spielen in Serie die Chance, den Sack zuzumachen und sich den Meistertitel zu sichern.Die Einzelheiten lesen Sie auf