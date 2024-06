Die EM-Show geht los: Schottland fordert Deutschland

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Im Eröffnungsspiel der Fußball-EM trifft Gastgeber Deutschland am Freitag (21 Uhr im SportNews-Ticker) auf Schottland . Die DFB-Elf von Trainer Julian Nagelsmann hofft in München vor 66.000 Zuschauern auf einen erfolgreichen Auftakt in die Heim-EM.