Die Generalprobe in Lake Louise ist geschlagen

Das zweite Training in Lake Louise (CAN) lässt – trotz Beginn vom Reservestart aus – schon etwas mehr Aufschlüsse zu, als die ersten Übungsläufe am Dienstag. Bei Dominik Paris und Beat Feuz bleibt aber alles beim Alten. Die beiden Abfahrts-Schwergewichte sind keine Trainingsweltmeister.