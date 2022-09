Die große Rückkehr der Karin Knapp

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der TC Rungg Südtirol Kiku, der italienische Vizemeister in der Damen A1 Serie, setzt im Hinblick auf die zweite Saison in Folge in der höchsten Damen-Tennis-Mannschaftsmeisterschaft auf die Erfahrung und den Enthusiasmus von Karin Knapp.