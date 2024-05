Die große Rückkehr: Peter Spornberger wird ein Bozner

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Hatten sich die bisherigen Transfermeldungen des HCB Südtirol Alperia abgezeichnet, so überraschte der Verein am Donnerstag mit der Verpflichtung eines Nationalspielers: Peter Spornberger wechselt von der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Talferstadt.