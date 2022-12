Die große Show des Roland Fischnaller

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Vor 48 Stunden musste sich Roland Fischnaller beim Heimweltcup am Karerpass noch mit dem dritten Rang „zufrieden geben“. Am Samstag zeigte der Routinier auf seinem Lieblingshang in Cortina dann erneut all seine Klasse – und feierte seinen 20. Weltcupsieg.