Die große Sommer-Diskussion im Biathlon-Sport

Im Winter locken die Biathleten reglmäßig Millionen Fans vor den Fernseher, die Weltcups in Antholz, Oberhof und Ruhpolding sind Massenevents. Doch bleibt das angesichts des Klimawandels auch in Zukunft so – oder verlagert es sich in den Sommer?