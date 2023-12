Die Heim-WM naht: Wo steht Italiens Eishockey, Herr Zisser?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In vier Monaten steigt die B-Weltmeisterschaft in Bozen, das wichtigste Eishockeyturnier in Italien seit 30 Jahren. Sportlich allerdings wird die Vorfreude getrübt. Deshalb haben wir Stefan Zisser auf den Zahn gefühlt, immerhin verantwortet er das Abschneiden aller Nationalteams.