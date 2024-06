Die HERO-Helden kommen aus Deutschland und Namibia

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HERO Dolomites 2024 in Gröden ist Geschichte! Bei dem an diesem Samstag über die Bühne gegangenen härtesten Mountainbike-Marathon der Welt ging der Sieg an Andreas Seewald, bei den Frauen triumphierte Vera Looser vor der Südtirolerin Sandra Mairhofer.