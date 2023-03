Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mickrige 4 Punkte und keinen Sieg hatte Barbian Villanders nach der Hinrunde auf dem Konto. Der Abstieg in die 2. Amateurliga war schon in Stein gemeißelt. Oder doch nicht? Im Jänner wurde mit Siegmar „Sigi“ Pfeifhofer ein neuer Übungsleiter ins Dorf mit dem schiefen Kirchturm geholt. In den ersten beiden Spielen der Rückrunde wurden gleich viel Punkte wie in der Vorrunde geholt.