Die Krise von Simon Maurberger: Hintergründe & Lösungen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Simon Maurberger hat eine Ski-Saison zum Vergessen hinter sich. Der 29-Jährige aus dem Ahrntal konnte im Weltcup keinen einzigen Punkt sammeln, wechselte mitten in der Saison das Material und fiel in den Startlisten weit zurück. Den Kopf in den Sand stecken wird Maurberger aber nicht.