Die letzten Auf- und Absteiger werden gesucht

Etliche Teams befinden sich seit dem vergangenen Wochenende in der Sommerpause. Doch im heimischen Amateurfußball rollt auch in den nächsten Tagen noch der Ball. Im Fokus steht der letzte Landesliga-Spieltag und die Entscheidungsspiele in den Amateurligen.