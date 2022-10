Die Mega-Abfahrt am Matterhorn steht auf der Kippe

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In 18 Tagen, am 29. Oktober, soll unter dem Matterhorn die erste Abfahrt der Ski-Weltcupsaison 2022/23 stattfinden. Doch offenbar droht dem länderübergreifenden Rennen schon vor dem ersten Start das Aus. Ob die Mega-Abfahrt in Zermatt/Cervinia gestartet wird, ist fraglich.