Die nächste Hürde heißt Jesenice

Die Rittner Buam haben am Donnerstagabend mit einem 5:1-Sieg in Spiel fünf gegen Cortina den Einzug ins Halbfinale der Alps Hockey League geschafft. Dort wartet am Samstag um 18 Uhr Jesenice. Die Unterland Cavaliers treffen im Finale der IHL auf Valdifiemme.