Die Nalser Fußballer auf Heldenmission in der Emilia Romagna

Am vergangenen Wochenende ist die Saison für Südtirols Amateurfußballer zu Ende gegangen. Nals hat sein letztes Spiel schon am Donnerstag bestritten. Der Grund für die Verschiebung: Am Samstag haben sich die Nalser auf den Weg in Richtung Emilia Romagna gemacht, um einem Mitspieler zu helfen.