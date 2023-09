Die NFL startet! Das müssen Fans zur neuen Saison wissen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (MESZ) startet die NFL mit der Partie von Titelverteidiger Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions in die neue Saison. Was waren die wichtigsten Transfers, wer sind die Favoriten und was macht Südtirols Football-Hoffnung? Hier liefern wir alles Wissenswerte!