<h3>\r\nDie Reise in Südtirol: von Toblach nach Meran<\/h3>Ausgehend von San Vido di Cadore (Provinz Belluno) wird die olympische Flamme am Dienstagmorgen, 27. Jänner 2026, zum ersten Mal Südtirol erreichen. Kurz vor 10 Uhr werden die Fackelträgerinnen und Fackelträger in Toblach erwartet und das olympische Symbol nach Niederdorf tragen. Gegen Mittag wird der Zug in der Gemeinde Rasen-Antholz zu Gast sein, bevor die Fackel nach Bruneck weiterzieht. Dort wird eine kleinere Delegation der Gruppe die Flamme auf den Kronplatz bringen.<BR \/><BR \/>Am selben Tag (27. Jänner) ist das olympische Feuer auch in Brixen zu sehen, wo es kurz vor 16 Uhr erwartet wird. Die 51. Etappe des olympischen Staffellaufs endet schließlich in Bozen, wo ab 19.30 Uhr eine große Feier auf dem Waltherplatz geplant ist. Am Mittwoch, 28. Jänner, wird die olympische Flamme Südtirol an der Grenze zu den Nachbarprovinzen durchqueren. <BR \/><BR \/>Von St. Ulrich im Grödental aus wird die Fackel frühmorgens auf Skiern zur Sellaronda und dann mit dem Skijöring ins Fassatal weiterziehen, um dann gegen Mittag zum Karersee und damit auf Südtiroler Boden zurückzukehren. Von dort aus wird die Fackel durch das Trentino nach Cavalese, dem Ziel der 52. Etappe ziehen. <BR \/><BR \/>Die olympische Fackel wird auch in Südtirols Westen live zu sehen sein: Am Donnerstag, 29. Jänner, startet die 53. Etappe des olympischen Fackellaufs in Meran. Kurz nach Mittag wird die Fackel Eppan erreichen und weiter nach Kaltern wandern, bevor sie gegen 15 Uhr in Tramin eintrifft, dem letzten Ort in Südtirol, an dem die Fackel zu sehen sein wird. <BR \/><BR \/>Eine Delegation wird kurz nach 11 Uhr in Terlan eintreffen, um dort ebenfalls die olmypische Fackel zu empfangen. Die Etappe endet schließlich in Trient, wo am Abend eine Feier anlässlich des Fackellaufes stattfindet.