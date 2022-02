Die Olympischen Winterspiele in Peking gehören zu den umstrittensten in der Geschichte. So mancher fürchtet gar das Ende des Sports im Zeichen der Ringe. Unser Kolumnist Sigi Heinrich steht zur Idee, wie er in seinem Kommentar auch deutlich macht. Veränderungen und eine Rückkehr zu mehr Bescheidenheit und weniger Kommerz hält er dennoch für notwendig.







